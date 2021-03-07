Ідея адаптувати відеоігри в щось дивне та не ігрове не нова. Були фільми, мультфільми, короткометражки, серіальні формати і навіть відео на ютубі.

Тож не дивно, що останнім часом популярним форматом історій пригод різних героїв і лиходіїв віртуального простору став мультсеріал. Адаптації відеоігор у вигляді мультсеріалу – це досить серйозні та великобюджетні проєкти.

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Мультсеріали по мотивах ігор мають розкішну анімацію, прописані персонажі, що межують з тонкою грою на нотках ностальгії. Розваги 24 пропонують ознайомитись зі списком відеоігр, які можна буде спокійно подивитися, не ламаючи пальці об клавіатуру.

Tom Clancy’s Splinter Cell (Ubisoft, Netflix)



5 відеоігор за якими знімають мультсеріали / Фото Вікіпедія

Дата виходу: невідома

Екранізація однієї з найвідоміших серій стелс-ігор, де проєкти настільки непомітні, що не виходять з тіні вже вісім років.

Arcane (Riot Games, Lex + Otis)



5 відеоігор за якими знімають мультсеріали / Фото Вікіпедія

Дата виходу: 2021 рік

Arcane обіцяє бути одним головних стовпів Всесвіту League of Legends.

DOTA 2 (Valve, Netflix)



5 відеоігор за якими знімають мультсеріали / Фото Вікіпедія

Дата виходу: 25 березня 2021 року

Dota 2 – гра, яка з самого початку породила меми про гравців, які пройшли всю сюжетну кампанію. Чи вийде в однієї з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін успішно вийти на стрімінговому сервісі, дізнаємося вже в кінці березня.

The Cuphead Show! (Studio MDHR, Netflix)



5 відеоігор за якими знімають мультсеріали / Фото Вікіпедія

Дата виходу: 2021 рік

Екранізація гри, своїм стилем мімікрує під старі мультсеріали Hanna Barbara – саме такий подарунок вирішили зробити своїм фанатам розробники Studio MDHR у співпраці з King Features Syndicate і Netflix.

ARK: Survival Evolved (Studio Wildcard)



5 відеоігор за якими знімають мультсеріали / Фото Вікіпедія

Дата виходу: 2022 рік

Безлюдні краї, динозаври, космічні технології та більше сюжету від розробників Studio Wildcard, де Він Дизель виступив як один з продюсерів, а також як один з акторів озвучення.