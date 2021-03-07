Идея адаптировать видеоигры во что-то странное и не игровое не нова. Были фильмы, мультфильмы, короткометражки, сериальные форматы и даже видео на ютубе.

Не удивительно, что в последнее время популярным форматом историй приключений разных героев и злодеев виртуального пространства стал мультсериал. Адаптации видеоигр в виде мультсериала – это достаточно серьезные и крупнобюджетные проекты.

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У мультсериалов по мотивам игр роскошная анимация, прописанные персонажи, граничащие с тонкой игрой на нотках ностальгии. Развлечения 24 предлагают ознакомиться со списком видеоигр, которые можно будет спокойно посмотреть, не ломая пальцы о клавиатуру.

Tom Clancy’s Splinter Cell (Ubisoft, Netflix)



5 видеоигр по которым снимают мультсериалы / Фото википедия

Дата выхода: неизвестна

Экранизация одной из самых известных серий стелс-игр, где проекты настолько незаметны, что не выходят из тени уже восемь лет.

Arcane (Riot Games, Lex + Otis)



5 видеоигр по которым снимают мультсериалы / Фото википедия

Дата выхода: 2021 год

Arcane обещает быть одним из главных столпов вселенной League of Legends.

DOTA 2 (Valve, Netflix)



5 видеоигр по которым снимают мультсериалы / Фото википедия

Дата выхода: 25 марта 2021 года

Dota 2 – игра, которая с самого начала породила мемы об игроках, прошедших всю сюжетную кампанию. Получится ли у одной из самых популярных киберспортивных дисциплин успешно выйти на стриминговом сервисе, узнаем уже в конце марта.

The Cuphead Show! (Studio MDHR, Netflix)



5 видеоигр по которым снимают мультсериалы / Фото википедия

Дата выхода: 2021 год

Экранизация игры, своим стилем мимикрирует под старые мультсериалы Hanna Barbara – именно такой подарок решили сделать своим фанатам работники Studio MDHR в сотрудничестве с King Features Syndicate и Netflix.

ARK: Survival Evolved (Studio Wildcard)



5 видеоигр по которым снимают мультсериалы / Фото википедия

Дата выхода: 2022 год

Безлюдные края, динозавры, космические технологии и больше сюжета от разработчиков Studio Wildcard, где вин Дизель выступил как один из продюсеров, а также как один из актеров озвучки.