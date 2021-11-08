Гра світла та фантазії: художник перетворює випадкові тіні в ілюстрації

Митці часто беруть ідеї для свого креативу та творчості з реального життя. Один із них, бельгійський режисер та художник Вінсент Бал, не просто надихається тим, що бачить довкола себе, а й використовує його як інструмент.

Він створює цікаві ілюстрації, беручи за основу випадкові тіні, які відбивають звичайні побутові предмети. Його уяві можна позаздрити, адже побачити у тіні від склянки чи фломастера цілісний сюжет зможе не кожен.

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Малюнки з тінями Вінсент створює ще з 2016 року. Перша ілюстрація вийшла у нього випадково. Художник побачив цікаву тінь від своєї чашки, провів кілька ліній, і зрозумів, що намалював слона.

Я зробив знімок на телефон, і опублікував його у фейсбуці. Фото розповсюдилося і сподобалося людям, як ніколи раніше. Відтоді я щодня публікую свої малюнки,

– розповідав Вінсент Бал порталу Bored Panda на початку свого проєкту.

Перша ілюстрація з тінню Вінсента Бала / Фото з інстаграму vincent_bal

Ідея та її цікаве втілення допомогла художнику завоювати сотні тисяч шанувальників. Сьогодні за його творчістю стежать 805 тисяч людей в інстаграмі та 65 тисяч підписників у фейсбуці. Це доводить те, що його малюнки справді варті уваги. Переконайтеся й ви – Розваги 24 підготували добірку найцікавіших робіт Вінсента Бала.

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