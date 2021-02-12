Готуємось до свята: як переконати друзів, що в тебе є дівчина – веселі фотопоради

Наближається 14 лютого – День святого Валентина, той день, коли закохані стають уважнішими одне до одного і несуть величезні червоні повітряні кулі, подушки у вигляді сердечок або гігантські коробки цукерок.

Але якщо у вас немає дівчини і вам соромно у цьому зізнатись друзям – не хвилюйтеся, адже є вирішення цієї проблеми. Рейн Йокохама розповідає, як прикинутися, що ви перебуваєте у відносинах, навіть якщо ви найсамотніша людина у світі.

Це цікаво Кінотеатр попросив глядачів відтворити улюблені кадри фільмів з підручних засобів: кумедні фото

Достатньо виконати наступні прості дії:

зробити одну руку іншого відтінку;

нафарбувати нігті та використати аксесуари;

можна пограти з тінями;

показувати на фото лише руку своєї "партнерки";

імітувати обійми обома руками, встановивши таймер на фотокамері;

непогано проявити творчий підхід та скористатись перукою.

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попереджають – виконання деяких дій вимагає виняткових навичок, тож не намагайтеся відтворити їх, якщо у вас недостатньо фізичних можливостей.