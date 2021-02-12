Готуємось до свята: як переконати друзів, що в тебе є дівчина – веселі фотопоради

Джерело:24 канал
Наближається 14 лютого – День святого Валентина, той день, коли закохані стають уважнішими одне до одного і несуть величезні червоні повітряні кулі, подушки у вигляді сердечок або гігантські коробки цукерок.
Але якщо у вас немає дівчини і вам соромно у цьому зізнатись друзям – не хвилюйтеся, адже є вирішення цієї проблеми. Рейн Йокохама розповідає, як прикинутися, що ви перебуваєте у відносинах, навіть якщо ви найсамотніша людина у світі.
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Достатньо виконати наступні прості дії: