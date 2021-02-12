Готуємось до свята: як переконати друзів, що в тебе є дівчина – веселі фотопоради
Наближається 14 лютого – День святого Валентина, той день, коли закохані стають уважнішими одне до одного і несуть величезні червоні повітряні кулі, подушки у вигляді сердечок або гігантські коробки цукерок.
Джерело:24 канал
Але якщо у вас немає дівчини і вам соромно у цьому зізнатись друзям – не хвилюйтеся, адже є вирішення цієї проблеми. Рейн Йокохама розповідає, як прикинутися, що ви перебуваєте у відносинах, навіть якщо ви найсамотніша людина у світі.
Це цікаво Кінотеатр попросив глядачів відтворити улюблені кадри фільмів з підручних засобів: кумедні фото
Достатньо виконати наступні прості дії:
- зробити одну руку іншого відтінку;
- нафарбувати нігті та використати аксесуари;
- можна пограти з тінями;
- показувати на фото лише руку своєї "партнерки";
- імітувати обійми обома руками, встановивши таймер на фотокамері;
- непогано проявити творчий підхід та скористатись перукою.
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
# 6
# 7
Поділитися новиною
Вибір редакції