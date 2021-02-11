Конкурс Recreate the Frame один з найулюбленіших у лондонського кінотеатру. Адже щоразу віддані глядачі надсилають кумедні пародійні постери, які не соромно повісити на стіну.

У квітні 2020 року, під час Lockdown 1.0 лондонський кінотеатр імені Принца Чарльза оголосив конкурс Recreate the Frame. Кінотеатр запропонував глядачам відтворити будь-який впізнаваний кадр з улюбленого фільму в домашніх умовах.

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Пародійні постери потрібно було відправляти разом з вихідним кадром, щоб організатори конкурсу могли бачити схожість в роботах глядачів. Одне з правил змагання – робити все з підручних засобів і як можна більш дурнувато.

Роботи приймались до 3 лютого, і вже 10 лютого розпочалося голосування. Остаточне прийняття рішення та вибір переможця покладено на глядачів. Переможець отримає в подарунок безлімітний абонемент на один місяць в лондонський кінотеатр імені Принца Чарльза на двох осіб.

Розваги 24 пропонують вашій увазі фінальні роботи конкурсу.

"Подорож на Місяць" (Жорж Мельєс, 1902)

"Ізгой" (Роберт Земекіс, 2000)

"Клерки" (Кевін Сміт, 1994)

"Голова-ластик" (Девід Лінч, 1977)

"Вічне сяйво чистого розуму" (Мішель Гондрі, 2004)

"Геть" (Джордан Піл, 2017)

"Готель "Гранд Будапешт" (Уес Андерсон, 2014)

"Як досягти успіху в рекламі" (Брюс Робінсон, 1988)

"Астрал" (Джеймс Ван, 2010)

"Воно" (It Follows. Девід Роберт Мітчелл, 2014)

"Убити Білла" (Квентін Тарантіно, 2003)

"Володар Перстнів" (Пітер Джексон, 2001)

"Психо" (Альфред Хічкок, 1960)

"Обличчя зі шрамом" (Браян Де Пальма, 1983)

"Тецуо, Залізна людина" (Сін'я Цукамото, 1989)

"Великий Лебовські" (Брати Коен, 1998)

"Сяйво" (Стенлі Кубрик, 1980)

"Шоу Трумана" (Пітер Уїр, 1998)

"Дикі серцем" (Девід Лінч, 1990)

Додамо, що голосування за кращу роботу ще триває. Проголосувати може будь-хто і це дуже просто – достатньо перейти за посиланням, прокрутити сторінку вниз та клікнути на ту роботу, яка вам найбільше сподобалась. Переможець буде оголошений 17 лютого.