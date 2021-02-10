Людям подобається спостерігати за іншими в русі й при цьому самим рухатись, особливо якщо ці люди відомі актори з улюблених фільмів. Тож Розваги 24 пропонують танцювальні номери з фільмів, які можна вивчити вдома.

У танці є щось настільки ефективне, що може відобразити все життя декількома гарними та влучними рухами. І саме це танцювальні сцени додають у фільм – невимовне блаженство, коли ми бачимо незрівнянних акторів у русі, музиці та хореографії. Читайте також Комік відтворив вступну частину Сімпсонів зі стокових відео: кумедний рімейк Насолоджуйтесь переглядом улюблених сцен з відомих кінострічок, розучуючи легендарні танцювальні номери. Кримінальне чтиво (1994), реж. Квентін Тарантіно Пригоди Паддінгтона 2 (2017), реж. Пол Кінг Білі ципоньки (2004), реж. Кінен Айворі Веянс Ла-ла Ленд (2016), реж. Демієн Шазелл Роби як треба! (1989), реж. Спайк Лі