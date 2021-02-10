5 запальних танцювальних сцен з відомих фільмів, після яких ви не всидите на місці: відео
Людям подобається спостерігати за іншими в русі й при цьому самим рухатись, особливо якщо ці люди відомі актори з улюблених фільмів. Тож Розваги 24 пропонують танцювальні номери з фільмів, які можна вивчити вдома.
Джерело:24 канал
У танці є щось настільки ефективне, що може відобразити все життя декількома гарними та влучними рухами. І саме це танцювальні сцени додають у фільм – невимовне блаженство, коли ми бачимо незрівнянних акторів у русі, музиці та хореографії.
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Насолоджуйтесь переглядом улюблених сцен з відомих кінострічок, розучуючи легендарні танцювальні номери.
Кримінальне чтиво (1994), реж. Квентін Тарантіно
Пригоди Паддінгтона 2 (2017), реж. Пол Кінг
Білі ципоньки (2004), реж. Кінен Айворі Веянс
Ла-ла Ленд (2016), реж. Демієн Шазелл
Роби як треба! (1989), реж. Спайк Лі
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