5 зажигательных танцевальных сцен из известных фильмов, после которых вы не усидите на месте
Людям нравится наблюдать за другими в движении и при этом самим двигаться, особенно если эти люди известные актеры из любимых фильмов. Поэтому Развлечения 24 предлагают танцевальные номера из фильмов, которые можно изучить дома.
Источник:24 канал
В танце есть что-то настолько эффективное, что может запечатлеть всю жизнь несколькими красивыми и меткими движениями. И именно это танцевальные сцены добавляют в фильм – неописуемое блаженство, когда мы видим несравненных актеров в движении, музыке и хореографии.
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Наслаждайтесь просмотром любимых сцен из известных кинолент, разучивая легендарные танцевальные номера.
Криминальное чтиво (1994), реж. Квентин Тарантино
Приключения Паддингтона 2 (2017), реж. Пол Кинг
Белые цыпочки (2004), реж. Кинен Айвори Веянс
Ла-ла Ленд (2016), реж. Дэмиен Шазелл
Делай как надо! (1989), реж. Спайк Ли
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