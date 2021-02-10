Людям нравится наблюдать за другими в движении и при этом самим двигаться, особенно если эти люди известные актеры из любимых фильмов. Поэтому Развлечения 24 предлагают танцевальные номера из фильмов, которые можно изучить дома.

В танце есть что-то настолько эффективное, что может запечатлеть всю жизнь несколькими красивыми и меткими движениями. И именно это танцевальные сцены добавляют в фильм – неописуемое блаженство, когда мы видим несравненных актеров в движении, музыке и хореографии. Читайте также Комик воспроизвел вводную часть Симпсонов из стоковых видео: забавный римейк Наслаждайтесь просмотром любимых сцен из известных кинолент, разучивая легендарные танцевальные номера. Криминальное чтиво (1994), реж. Квентин Тарантино Приключения Паддингтона 2 (2017), реж. Пол Кинг Белые цыпочки (2004), реж. Кинен Айвори Веянс Ла-ла Ленд (2016), реж. Дэмиен Шазелл Делай как надо! (1989), реж. Спайк Ли