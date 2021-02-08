Комик воспроизвел вводную часть Симпсонов из стоковых видео: забавный римейк
Режиссер Мэтью Хайтон воссоздал культовое вступление к Симпсонам, вырезав по кадру только стоковые видео. Получился удивительный римейк.
Источник:twitter Matthew Highton
Даже если вы смотрели всего несколько серий анимационного шоу, это вступление останется в вашей памяти, ведь вводная часть в "Симпсонах" практически не изменилась с момента премьеры в 1989 году. Можно даже сказать, что это одно из самых знаковых вступлений в истории телевидения.
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Фанат "Симпсонов" режиссер Мэтью Хайтон решил поделиться своей версией культового вступления шоу, при монтаже которого использовал только стоковые кадры. В итоге получилось на удивление точное видео, особенно, если смотреть вместе с оригиналом. Неудивительно, что видео стало вирусным в социальных сетях.
Это заняло целый день, но вот оно: вступление в "Симпсоны" воспроизведено с использованием только стоковых кадров.
Стоит отметить, что это не первая заставка, которую Хайтон переделал с помощью стоковых видео.
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