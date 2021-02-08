Режиссер Мэтью Хайтон воссоздал культовое вступление к Симпсонам, вырезав по кадру только стоковые видео. Получился удивительный римейк.

Даже если вы смотрели всего несколько серий анимационного шоу, это вступление останется в вашей памяти, ведь вводная часть в "Симпсонах" практически не изменилась с момента премьеры в 1989 году. Можно даже сказать, что это одно из самых знаковых вступлений в истории телевидения.

Это интересно Режиссер культового "Бойцовского клуба" снял рекламу пива – получилось невероятно трогательно видео

Фанат "Симпсонов" режиссер Мэтью Хайтон решил поделиться своей версией культового вступления шоу, при монтаже которого использовал только стоковые кадры. В итоге получилось на удивление точное видео, особенно, если смотреть вместе с оригиналом. Неудивительно, что видео стало вирусным в социальных сетях.

Это заняло целый день, но вот оно: вступление в "Симпсоны" воспроизведено с использованием только стоковых кадров.

It took a day, but here it is: The Simpsons intro recreated using ONLY stock footage. pic.twitter.com/f7gxh16LVC — Matthew Highton (@MattHighton) February 3, 2021

Стоит отметить, что это не первая заставка, которую Хайтон переделал с помощью стоковых видео.

Вступление к "Баффи – истребительнице вампиров"

It nearly killed me, but here it is: The intro to Buffy the Vampire Slayer recreated using only stock footage. pic.twitter.com/E8ilqTOmIm — Matthew Highton (@MattHighton) May 19, 2020

Еще был культовый мультсериал "Утиные истории"

Okay, I didn't think it was possible, but here it is: The Duck Tales intro recreated using ONLY stock footage! pic.twitter.com/8laFCpknjx — Matthew Highton (@MattHighton) July 25, 2020

А до этого не менее культовый сериал "Друзья"