Известный режиссер Дэвид Финчер и музыкант Аттикус Росс объединились для создания новой рекламы для пивоваренной компании Anheuser-Busch.

Гениальный режиссер и клипмейкер, один из самых ярких "новобранцев" Голливуда 1990-х Дэвид Финчер снял рекламу пивоваренной компании Anheuser-Busch. Финчер выступил как исполнительный продюсер 90-секундного ролика, а Росс написал волшебную оркестровую музыку.

Читайте также Хит группы Queen признали лучшей песней для поднятия настроения во время пандемии: рейтинг ТОП-10

Трогательный ролик, название которого "Давай возьмем пиво", представляет несколько коротких историй, в которых люди собираются вместе за пивом. Герои уходят с работы, томятся в зале ожидания аэропорта, хоронят близких, наблюдают за тем, как дождь портит их свадьбу. В конечном итоге все они находят в происходящем что-то хорошее.

Рекламный ролик "Давай возьмем пиво" от Дэвида Финчера: видео