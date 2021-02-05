Відомий режисер Девід Фінчер і музикант Аттікус Росс об'єдналися для створення нової реклами для пивоварної компанії Anheuser-Busch.

Геніальний режисер та кліпмейкер, один з найяскравіших "новобранців" Голлівуду 1990-х Девід Фінчер зняв рекламу пивоварної компанії Anheuser-Busch. Фінчер виступив, як виконавчий продюсер 90-секундного ролика, а Росс написав чарівну оркестрову музику.

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Зворушливий ролик, назва якого "Давай візьмемо пиво", представляє декілька коротких історій, в яких люди збираються разом за пивом. Герої йдуть з роботи, нудяться в залі очікування аеропорту, ховають близьких, спостерігають за тим, як дощ псує їх весілля. В кінцевому підсумку всі вони знаходять в тому, що відбувається, щось хороше.

Рекламний ролик "Давай візьмемо пиво" від Девіда Фінчера: відео