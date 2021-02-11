Конкурс Recreate the Frame один из самых любимых у лондонского кинотеатра. Ведь каждый раз преданные зрители присылают забавные пародийные постеры, которые не стыдно повесить на стену.

В апреле 2020 года, во время Lockdown 1.0 лондонский кинотеатр имени Принца Чарльза объявил конкурс Recreate the Frame. Кинотеатр предложил зрителям воссоздать любой узнаваемый кадр из любимого фильма в домашних условиях.

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Пародийные постеры нужно было отправлять вместе с выходным кадром, чтобы организаторы конкурса могли видеть сходство в работах зрителей. Одно из правил соревнования – делать все из подручных средств и как можно более глупо.

Работы принимались до 3 февраля, и уже 10 февраля началось голосование. Окончательное принятие решения и выбор победителя возложены на зрителей. Победитель получит в подарок безлимитный абонемент на один месяц в лондонский кинотеатр имени Принца Чарльза на двух человек.

Развлечения 24 предлагают вашему вниманию финальные работы конкурса.

"Путешествие на Луну" (Жорж Мельес, 1902)

"Изгой" (Роберт Земекис, 2000)

"Клерки" (Кевин Смит, 1994)

"Голова-ластик" (Девид Линч, 1977)

"Вечное сияние чистого разума" (Мишель Гондри, 2004)

"Прочь" (Джордан Пил, 2017)

"Отель "Гранд Будапешт" (Уес Андерсон, 2014)

"Как преуспеть в рекламе" (Брюс Робинсон, 1988)

"Астрал" (Джеймс Ван, 2010)

"Оно" (It Follows. Девид Роберт Митчелл, 2014)

"Убить Билла" (Квентин Тарантино, 2003)

"Властелин Колец" (Питер Джексон, 2001)

"Психо" (Альфред Хичкок, 1960)

"Лицо со шрамом" (Брайян Де Пальма, 1983)

"Тэцуо, железный человек" (Синья Цукамото, 1989)

"Большой Лебовски" (Братья Коэн, 1998)

"Сияние" (Стэнли Кубрик, 1980)

"Шоу Трумана" (Питер Уир, 1998)

"Дикие сердцем" (Дэвид Линч, 1990)

Добавим, что голосование за лучшую работу еще продолжается. Проголосовать может любой и это очень просто – достаточно перейти по ссылке, прокрутить страницу вниз и кликнуть на ту работу, которая вам больше всего понравилась. Победитель будет объявлен 17 февраля.