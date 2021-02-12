Приближается 14 февраля – День святого Валентина, тот день, когда влюбленные становятся внимательнее друг к другу и несут огромные красные шары, подушки в виде сердечек или гигантские коробки конфет.

Но если у вас нет девушки и вам стыдно в этом признаться друзьям – не волнуйтесь, ведь есть решение этой проблемы. Рейн Йокохама рассказывает, как притвориться, что вы находитесь в отношениях, даже если вы самый одинокий в мире человек.

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Достаточно выполнить следующие простые действия:

сделать одну руку другого оттенка;

накрасить ногти и использовать аксессуары;

можно поиграть с тенями;

показывать на фото только руку своей "партнерши";

имитировать объятия обеими руками, установив таймер на фотокамере;

неплохо проявить творческий подход и воспользоваться париком.

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Развлечения 24 предупреждают – выполнение некоторых действий требует исключительных навыков, поэтому не пытайтесь воспроизвести их, если у вас недостаточно физических возможностей.