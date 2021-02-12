Готовимся к празднику: как убедить друзей, что у тебя есть девушка – веселые фотосоветы
Приближается 14 февраля – День святого Валентина, тот день, когда влюбленные становятся внимательнее друг к другу и несут огромные красные шары, подушки в виде сердечек или гигантские коробки конфет.
Источник:24 канал
Но если у вас нет девушки и вам стыдно в этом признаться друзьям – не волнуйтесь, ведь есть решение этой проблемы. Рейн Йокохама рассказывает, как притвориться, что вы находитесь в отношениях, даже если вы самый одинокий в мире человек.
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Достаточно выполнить следующие простые действия:
- сделать одну руку другого оттенка;
- накрасить ногти и использовать аксессуары;
- можно поиграть с тенями;
- показывать на фото только руку своей "партнерши";
- имитировать объятия обеими руками, установив таймер на фотокамере;
- неплохо проявить творческий подход и воспользоваться париком.
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