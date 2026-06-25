Час особистого зростання: два знаки зодіаку влаштують перевірку своєму оточенню
До кінця тижня на деякі знаки зодіаку чекає час, коли доведеться миттєво балансувати між романтикою та реальністю. На вихідних планети нагадають, що можна просто насолоджуватися життям і не думати, що все ось-ось розвалиться.
Астрологи кажуть, що прийшов час подумки попросити вибачення у самих себе за те, що раніше виправдовували чужу байдужість, пише Horoscope. Тепер усе змінюється: стає зрозуміло, що реальні вчинки та турбота набагато привабливіші за пусті обіцянки. Два знаки зодіаку нарешті почнуть вчитися відрізняти справжні почуття від власних ілюзій, і для багатьох це стане початком потужного особистісного зростання.
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Овен
До кінця цього тижня одна важлива розмова буде здатна миттєво підняти вам настрій, особливо якщо вона відбудеться вдома або з людиною, якій ви довіряєте. Ви можете абсолютно випадково дати комусь геніальну пораду, просто шукаючи смаколики на власній кухні.
Зараз ви чітко усвідомлюєте: реальна надійність людини привабливіша за будь-який емоційний хаос, який раніше здавався хімією. Тож сміливо видаляйте контакти тих, хто згадував про вас лише нічними повідомленнями з питанням: "Ти спиш?". Загалом ви будете багато рухатися, листуватися, робити кілька справ одночасно і при цьому так сипати жартами, наче знімаєтеся у головній ролі в комедії про дорожні пригоди.
Рак
Цього тижня ви станете справжнім емоційним магнітом для людей навколо. Люди миттєво реагуватимуть на вашу присутність і нагадають, що відкритість – це зовсім не слабкість. Хтось із вашого оточення нарешті доведе свої почуття не красивими промовами, а реальними вчинками, що одразу відсіє всіх зайвих залицяльників.
Найближчими днями ви влаштуєте перевірку своєму оточенню. Пам'ятайте: далеко не кожен комплімент є обіцянкою кохання до гробу, навіть якщо людина під час цих слів дивилася вам прямо в очі! Також настав час переглянути свої пріоритети і, можливо, приборкати емоційний шопінг, особливо після купівлі якогось підозріло дорогого корисного смузі.