Астрологи кажуть, що у цей період головне – це налаштуватися на позитивну хвилю та повірити у власні сили, пише Your Tango. Ваша доля у ваших руках.

Дивіться також Життя круто зміниться для цих 3 знаків зодіаку у липні

Овен



Гороскоп для Овнів

Ви точно знаєте, що таке життєві гойдалки, адже за останні часи пережили чимало і злетів, і падінь. Проте зациклюватися на негативі – це взагалі не про вас. Овни не звикли опускати руки та сидіти на місці. Вже цієї п'ятниці ви чітко усвідомите, що здатні змінити власну долю. Місяць у Стрільці подарує вам шалену впевненість у собі, тож сміливо дивіться вперед – усе вдасться.

Терези



Гороскоп для Терезів

До вас нарешті повернеться душевний спокій, але для цього доведеться зробити один важливий крок – влаштувати собі цифровий детокс. Нескінченна стрічка новин та соцмережі лише витягують із вас енергію та псують настрій. Щойно ви відкладете телефон хоч на деякий час, одразу згадаєте, яким прекрасним є реальний світ навколо. Самі зірки натякають: досить жити чужими життями на екрані, час втілювати власні мрії в реальність.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

У п'ятницю Місяць перебуватиме саме у вашому знаку, а це означає, що ви будете на піку своєї сили та енергії. Останнім часом ви все частіше думаєте про те, що пора припиняти звертати увагу на думку натовпу та виправдовувати чиїсь очікування. Бути собою – ось ваш головний девіз на цей день. Навіть якщо люди навколо спробують вас засуджувати, ваша вроджена незалежність допоможе впевнено йти своїм шляхом. Будьте вірними собі, і успіх не змусить себе чекати.