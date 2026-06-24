Кажуть, що коли планетні енергії працюють на вашу користь, то усі сфери життя починають налагоджуватися самі собою, пише Your Tango. Саме у цих трьох знаків зодіаку життя круто зміниться під впливом астрологічних подій.

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Лев



Гороскоп для Левів

Для Левів перша декада липня буде максимально потужною. До 9 липня у вашому знаку перебуватиме Венера, яка з’являється тут лише раз на рік. Це час, коли ви матимете неперевершений вигляд і почуватиметеся на висоті. Ви зможете легко привернути до себе увагу людей навколо. Такий транзит дасть шалений поштовх вашій упевненості та відкриє нові привабливі можливості. Після 9 липня у вас з'явиться можливість отримати більше ресурсів від усієї вашої діяльності. Ще більше енергії на реалізацію планів прийде після 22 липня, коли Сонце увійде у ваш знак.

Рак



Гороскоп для Раків

Для Раків липень відкриває зелене світло у проявленні себе. Юпітер увійде у ваш дім ресурсів та самооцінки, де залишатиметься цілий рік. Ця планета масштабує все, до чого торкається, тому готуйтеся до нових можливостей та зростання. До 9 липня період також сприятливий для особистого життя: самотні Раки мають великий шанс зустріти когось особливого, а ті, хто вже у стосунках, вийдуть на новий рівень. Після 9 липня прийде час для творчих ідей та маніфестації мрій, а молодик у вашому знаку 14 липня стане ідеальним моментом для повного перезавантаження та старту з чистого аркуша.

Овен



Гороскоп для Овнів

Для Овнів липень стане ковтком свіжого повітря після напруженого періоду. Суворий Сатурн міг додавати вам стресу та обов'язків, тому час для відпочинку та розваг зараз просто необхідний. До 9 липня Венера перебуватиме у вашому секторі любові, тож це ідеальні дні для того, щоб виходити в люди та знайомитися. Це також чудовий час для спілкування з дітьми або для тих, хто працює у сфері освіти й розваг. У другій половині місяця Венера підтримає ваше здоров'я та робочі справи, а Марс розпалить розум геніальними планами. Астрологи радять втілювати ці ідеї в життя після 23 липня, коли Меркурій повернеться до прямого руху.