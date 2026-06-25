Астрологи говорят, что пришло время мысленно извиниться перед самими собой за то, что раньше оправдывали чужое равнодушие, пишет Horoscope. Теперь все меняется: становится ясно, что реальные поступки и забота гораздо привлекательнее пустых обещаний. Два знака зодиака наконец начнут учиться отличать настоящие чувства от собственных иллюзий, и для многих это станет началом мощного личностного роста.

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Овен



Гороскоп для Овнов

К концу этой недели один важный разговор сможет мгновенно поднять вам настроение, особенно если он состоится дома или с человеком, которому вы доверяете. Вы можете совершенно случайно дать кому-то гениальный совет, просто ища вкусности на собственной кухне.

Сейчас вы ясно осознаете: настоящая надежность человека привлекательнее любого эмоционального хаоса, который раньше казался химией. Так что смело удаляйте контакты тех, кто упоминал о вас только в ночных сообщениях с вопросом: "Ты спишь?". В целом вы будете много двигаться, переписываться, заниматься несколькими делами одновременно и при этом так сыпать шутками, будто снимаетесь в главной роли в комедии о дорожных приключениях.

Рак



Гороскоп для Раков

На этой неделе вы станете настоящим эмоциональным магнитом для окружающих. Люди будут мгновенно реагировать на ваше присутствие и напомнят, что открытость – это вовсе не слабость. Кто-то из вашего окружения наконец докажет свои чувства не красивыми речами, а реальными поступками, что сразу отсеет всех лишних поклонников.

В ближайшие дни вы устроите проверку своему окружению. Помните: далеко не каждый комплимент – это обещание любви до гроба, даже если человек во время этих слов смотрел вам прямо в глаза! Также пришло время пересмотреть свои приоритеты и, возможно, обуздать эмоциональный шопинг, особенно после покупки какого-то подозрительно дорогого полезного смузи.