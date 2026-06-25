Астрологи кажуть, що прийшов час подумки попросити вибачення у самих себе за те, що раніше виправдовували чужу байдужість, пише Horoscope. Тепер усе змінюється: стає зрозуміло, що реальні вчинки та турбота набагато привабливіші за пусті обіцянки. Два знаки зодіаку нарешті почнуть вчитися відрізняти справжні почуття від власних ілюзій, і для багатьох це стане початком потужного особистісного зростання.

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Овен



Гороскоп для Овнів

До кінця цього тижня одна важлива розмова буде здатна миттєво підняти вам настрій, особливо якщо вона відбудеться вдома або з людиною, якій ви довіряєте. Ви можете абсолютно випадково дати комусь геніальну пораду, просто шукаючи смаколики на власній кухні.

Зараз ви чітко усвідомлюєте: реальна надійність людини привабливіша за будь-який емоційний хаос, який раніше здавався хімією. Тож сміливо видаляйте контакти тих, хто згадував про вас лише нічними повідомленнями з питанням: "Ти спиш?". Загалом ви будете багато рухатися, листуватися, робити кілька справ одночасно і при цьому так сипати жартами, наче знімаєтеся у головній ролі в комедії про дорожні пригоди.

Рак



Гороскоп для Раків

Цього тижня ви станете справжнім емоційним магнітом для людей навколо. Люди миттєво реагуватимуть на вашу присутність і нагадають, що відкритість – це зовсім не слабкість. Хтось із вашого оточення нарешті доведе свої почуття не красивими промовами, а реальними вчинками, що одразу відсіє всіх зайвих залицяльників.

Найближчими днями ви влаштуєте перевірку своєму оточенню. Пам'ятайте: далеко не кожен комплімент є обіцянкою кохання до гробу, навіть якщо людина під час цих слів дивилася вам прямо в очі! Також настав час переглянути свої пріоритети і, можливо, приборкати емоційний шопінг, особливо після купівлі якогось підозріло дорогого корисного смузі.