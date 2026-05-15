Представникам цих знаків варто почати все з чистого аркуша. У вас це вийде, пише W magazine, адже зірки цьому сприятимуть.

Дивіться також Один лист чи дзвінок змінить усе: на 3 знаки зодіаку чекає кар'єрний прорив до кінця травня

Телець



Гороскоп для Тельців

Тельці, цей молодик стане для вас космічним днем народження. Ви повернетеся до вашої справжньої суті та відкриєте нову сторінку у житті. Ваші ідеали, ваше сприйняття себе, ваш стиль змінилися за останній час. Тепер настав період дозволити всім цим змінам набути остаточної форми. Наступний крок у житті — показати всім ваш гарний внутрішній світ.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Лев



Гороскоп для Левів

Найближчим часом ви можете почати все з чистого аркуша, наприклад, приготуйтеся досліджувати кілька нових напрямків у кар'єрі. Молодик у Тельці – це ідеальна можливість звірити орієнтири з самим собою і зрозуміти, куди саме ви хочете прямувати. Якщо ви усвідомлюєте, що вище рости нікуди, то використайте це як знак для пошуку чогось нового. Ключ у тому, щоб не стрибати в те, що не здатне рости. Переконайтеся, що все, що ви впускаєте у своє життя, має довговічність та користь для вас.

Діва



Гороскоп для Дів

Під час молодика ви можете очікувати на початок нової подорожі. Незалежно від того, чи буде вона філософською, освітньою, чи творчою, ви будете палко захоплені, що навіть захочете вийти з зони комфорту. А якщо ви вже і на таке наважитеся, то, можливо, варто змінити кардинально життя і почати все з чистого аркуша. Будьте готові присвятити себе тому, чим ви дійсно горите. Мисліть масштабно, але будьте терплячими до себе.