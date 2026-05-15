Представителям этих знаков стоит начать все с чистого листа. У вас это получится, пишет W magazine, ведь звезды этому будут способствовать.

Телец



Гороскоп для Тельцов

Тельцы, это новолуние станет для вас космическим днем рождения. Вы вернетесь к вашей истинной сути и откроете новую страницу в жизни. Ваши идеалы, ваше восприятие себя, ваш стиль изменились за последнее время. Теперь настал период позволить всем этим изменениям приобрести окончательную форму. Следующий шаг в жизни – показать всем ваш красивый внутренний мир.

Лев



Гороскоп для Львов

В ближайшее время вы можете начать все с чистого листа, например, приготовьтесь исследовать несколько новых направлений в карьере. Новолуние в Тельце – это идеальная возможность сверить ориентиры с самим собой и понять, куда именно вы хотите направляться. Если вы осознаете, что выше расти некуда, то используйте это как знак для поиска чего-то нового. Ключ в том, чтобы не прыгать в то, что не способно расти. Убедитесь, что все, что вы впускаете в свою жизнь, имеет долговечность и пользу для вас.

Дева



Гороскоп для Дев

Во время новолуния вы можете ожидать начала нового путешествия. Независимо от того, будет ли оно философским, образовательным, или творческим, вы будете горячо увлечены, что даже захотите выйти из зоны комфорта. А если вы уже и на такое решитесь, то, возможно, стоит изменить кардинально жизнь и начать все с чистого листа. Будьте готовы посвятить себя тому, чем вы действительно горите. Мыслите масштабно, но будьте терпеливыми к себе.