Астрологиня Валері Меса впевнена, що в цей період відмовлятися від можливості проявити себе – це погана ідея, пише People. Вона каже, що цей місяць у плані кар'єри не буде звичайним.

Гороскоп для Близнюків

До кінця травня ваше професійне життя може кардинально змінити навіть простий електронний лист. Ви зможете дуже гарно проявити себе через нетворкінг, соціальні мережі та нові можливості. Не відмовляйтеся від підробітку чи якихось пропозицій. Навіть випадкова ініціатива може змінити ваш кар'єрний курс.

Гороскоп для Левів

Цього місяця ваші професійні навички нарешті помітять та оцінять. Ваша робота та результати будуть говорити голосніше, ніж невпевненість у собі. Співпраця з колегами може несподівано відкрити двері до успіху, особливо онлайн або через зв'язки в галузі. Але на роботі може бути не без стресу. Зосередьтеся на загальній картині, ніж на негативних дрібних деталях.

Гороскоп для Риб

Представники цього знаку знаходяться буквально за одну розмову до успіху. Цього місяця у вас буде багато співбесід, зустрічей та відеонарад. Якщо ви прагнете отримати більше популярності в професійному плані, то не варто відмовлятися від активності та спілкування. Очікування та реальність можуть трохи розійтися, але не варто зосереджуватися на негативі. Дійте, а не зволікайте.