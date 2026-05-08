Представники цих знаків замисляться над тим, як вони спілкуються з людьми та які імпульсивні кроки роблять, пише Your Tango.

Гороскоп для Овнів

Наступний тиждень пройде для Овнів з головним уроком – терпіння та контроль імпульсивності. Поспіх та різкі рухи вам у цей період не потрібні. Астрологи також просять вас зосередитися на стабільності, заощадженнях та практичних рішеннях. Робіть усе можливе, щоб не витрачати ресурси дарма. Наприкінці наступного тижня з’являться нові ідеї та легкість у спілкуванні.

Гороскоп для Терезів

Терези проходять через період перегляду щоденних звичок і взаємин з іншими людьми. Зірки нагадають вам про дипломатію у розмовах та стриманість у діях. Енергія Нового Місяця в Тельці допоможе зрозуміти, як краще будувати партнерства та вирішувати конфлікти. Попереду також зміни у способі мислення й нові погляди на життя.

Гороскоп для Водоліїв

Для Водоліїв тиждень з 11 по 17 травня – це точка нового старту та формування майбутніх планів. Новий Місяць у Тельці відкриває для вас нові перспективи та ідеї, які можуть розвиватися протягом наступних місяців. Важливо не ігнорувати творчі можливості та нові напрямки, які з’являються зараз. Попередження від астрологів – прислухайтеся до свого голосу, який підкаже шлях.