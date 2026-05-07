Користувачці TikTok Валентині пощастило найбільше – у неї є чудовий, гарний та активний помічник – її пес Феня. Чотирилапий так активно допомагав Валентині саджати картоплю, що назбирав у мережі понад 12 мільйонів переглядів.

Як пес саджає картоплю

Валентина виклала з Фенею відео, на якому він активно закопує кожну лунку з картоплею, старанно допомагаючи господарці з цією нелегкою справою. Сама Валентина не очікувала від пса такої допомоги. Каже, що ніхто його не вчив цього. Пес не тільки закопує картоплю, а й утрамбовує землю, ніби знає, як і що робити.

Чому собаки прив'язуються до людей?

Така поведінка собаки не дивна. Хоч пес і не розуміє, що саме він робить, таким чином він проявляє свою турботу до людини, повторюючи дії за своїм лідером. Наукові дослідження підтверджують, що собаки мають глибоку психологічну прив'язаність до людей, яка нагадує зв'язок між дитиною та батьками, пише BBC Science Focus. Це підкріплюється конкретними фізіологічними механізмами: коли собака та господар дивляться одне одному в очі, в обох видів відбувається різкий сплеск окситоцину – гормону любові. Також соціальність собак закріплена на генетичному рівні через мутації в генах GTF2I та GTF2IRD1. Це впливає на поведінку тварин, які шукають близькості з людиною. Сканування мозку собак довело, що центри задоволення у них активуються на запах або появу господаря так само інтенсивно, як і на їжу. У стресових ситуаціях вони демонструють емпатію, намагаючись активно допомогти своєму опікуну.

Реакція мережі на Феню, який саджає картоплю

Відео назбирало 12,1 мільйона переглядів та понад 14 тисяч коментарів. Мережа у захваті від собаки та вже просить дати його в оренду. Ось що пишуть:

"Скажіть він у вас на четвер вільний?";

"Добрий день. Підкажіть, як навчити кота";

"Що ви йому пообіцяли?";

"Думаю, що й стакан води принесе. Гарний синок";

"Мій пес подивився це відео і каже, що це ШІ";

"Що він на обід вам сьогодні приготував?";

"Який молодець. Головне, щоб завтра не почав викопувати".

Чотирилапий допомагає робити вироби з глини

Тварини іноді бувають настільки чутливими, емпатичними, зацікавленими та небайдужими, що це дивує та захоплює. Хочемо вам ще розповісти про одного чотирилапого, який допомагає своїй господарці робити керамічні вироби. Мег Біннекамп живе у Південній Австралії. Вона художниця-керамістка, яка дуже часто отримує допомогу від свого кота Фігаро у майстерні. Ці чудові моменти Мег знімає на відео та викладає у TikTok.

Фігаро полюбляє контролювати процес виготовлення виробів, часто сидячи на спеціальному стільці біля гончарного кола. Також Фігаро є і дизайнером, адже любить своїми лапками внести корективи у зовнішній вигляд виробів. Фігаро дуже чуйний та гарний котик, який збирає тисячі переглядів та вподобайок.

Кіт, який працює касиром

А у Кропивницькому живе кіт Гоша, який щодня ходить на роботу до супермаркету. Там він "допомагає" касирам та продавцям справлятися зі своїми обов'язками. За це котик отримує ласощі та має привілей поспати вдень на робочому місці.

У котика є дім та улюблена господарка. Щодня вона приходить за улюбленцем до супермаркету, де його дуже люблять та цінують. До речі, жодних скарг на присутність тварини у магазині не надходило.