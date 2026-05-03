Котик не бездомний та має люблячу родину й дім, але кожен день воліє ходити на роботу в місцевий супермаркет, повідомляє Суспільне Кропивницький. Просто Гоша полюбляє бути серед людей, спілкуватися з колегами та дарувати усім гарний настрій. Спойлер: керівництво магазину не проти.

Як кіт Гоша працює в супермаркеті

Гоша приходить на роботу дуже рано – о 7:00. Працівники магазину кажуть, що котик має два улюблені місця: за касою та біля фотозони для відвідувачів. Наприкінці робочого дня за тваринкою приходить його власниця Ірена Арвеладзе і забирає додому. Котика у магазині усі дуже люблять й підгодовують. Після ситного обіду працівник не відмовляє собі у задоволенні солодко поспати.

У кожному відділі для нього тримають смаколики, тому я інколи заходжу й питаю: "Гоша на роботі?" Він любить працювати, мандрувати, дуже тягнеться до людей і обожнює, коли його гладять,

– розповідає господарка.

Котик працює касиром в супермаркеті: дивіться відео

Скарг від відвідувачів чи керівництва супермаркету на Гошу не надходило. У магазині мають дотримуватися закону про вимоги до безпечності та якості харчів. Продукти мають бути захищеними від бруду та утримуватися у чистоті. Сам Гоша, як кажуть у магазині, поводиться чемно та не лізе, куди не треба.

Кіт був мером міста 20 років

Якщо в Україні кіт став касиром, то на Алясці його чотирилапий родич цілих 20 років був мером міста. Кіт, на ім'я Стаббс, вважався почесним мером містечка Талкітна на Алясці, пише ВВС. У цьому місті живе всього 900 людей. Зараз, можливо, чисельність трохи змінилася. Так от у далекому 1998 році Стаббса вибрали мером.

Він дуже любив пити воду зі склянок для Маргарити й дуже швидко став популярним. До нього навіть приїжджали туристи. У кота навіть був свій профіль у Twitter, який тепер Х.



Кіт Стаббс був мером міста / Фото з Facebook кота

У 2011 році кіт пережив напад собаки, а у 2013 році хтось розповсюдив новину про його смерть. Проте вже у 2017 році Стаббс насправді пішов з життя. Його останнє повідомлення у Twitter було таким: "Гарна новина: я на небесах. Погана новина: всі собаки теж на небесах".

Які речі ненавидять коти

Коти дуже волелюбні та самостійні тварини. Вони мають свої вподобання, а деякі речі можуть навіть ненавидіти. Раніше 24 Канал розповідав про такі речі. Ось деякі з них:

ваші котики терпіти не можуть гучних звуків. Вибухи, грім, навіть раптовий шум пилососа можуть викликати у них страх, паніку чи навіть агресію;

котики ненавидять брудний лоток. Це для них табу, за порушення якого ви можете поплатитися;

купання. Так-так, коти в цілому не люблять, коли їх купають, хоч і бувають винятки;

коти важко переживають раптові зміни у житті. Для них важливі постійні ритуали та стабільність в цілому.

А ще котики не дуже люблять, коли перетинають їхні особисті межі. Нав'язливі обійми можуть їх дратувати. Тож, коли будете залюблювати котика, не забувайте про те, що він окрема особистість.