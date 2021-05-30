Головоломка тижня: у ставку, повному восьминогів, ховається риба, яку ви ніколи не знайдете

Вам подобаються візуальні виклики? Ласкаво просимо до чергової головоломки.
Розваги 24 пропонують своїм читачам ще один виклик від знаменитого ілюстратора Гергея Дудаша. Але на цей раз складніше, ніж будь-коли.
До теми Головоломка тижня: настав час шукати чотирилисту конюшину
На цій картинці художник сховав рибу серед восьминогів. Чи вдасться вам її знайти? Будьте уважні, завдання не з найпростіших.
Головоломка тижня: чи зможете ви розгледіти рибу серед восьминогів / Фото The Dudolf
Якщо ви думаєте, що це афера, ми вас розчаруємо – це не так.
Головоломка тижня / Фото The Dudolf
Рибка тут весь час і терпляче чекає, коли ви її знайдете.
Чи зможете ви розгледіти рибу серед восьминогів / Фото The Dudolf