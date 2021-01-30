Головоломка тижня: 30 музичних гуртів на одному малюнку

30 січня 2021 , 19:49
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На перший погляд, головоломка може здатися легкою. Скільки назв груп ви бачите на цій ілюстрації? Є щонайменше 30 варіантів і, можливо, вдасться знайти такі, про які автор навіть не думав, коли малював.

Джерело: Twitter Jack Bruce

Нову головоломку опублікував офіційний акаунт композитора-мультиінструменталіста Джека Брюса в Twitter. Малюнок на якому зашифровано 30 відомих музичних груп став вірусним у соціальних мережах.

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Автор ілюстрації невідомий, хоча зашифровування назв музичних гуртів та пісень в малюнках – досить поширений жанр.

На цій картинці заховано 30 гуртів! Ми помітили одного з наших фаворитів!
Якщо хтось знає художника, будь ласка, дайте нам знати, щоб ми могли позначити.

Якщо не зможете вгадати всі – нижче наведені відповіді.

Ось які музичні гурти вдалося знайти користувачам соцмереж.

  1. Eagless
  2. Bewitched
  3. Arctic Monkeys
  4. Igloo
  5. Texas
  6. Air
  7. T. Rex
  8. Dune
  9. Oasis
  10. Rolling Stones
  11. One Direction
  12. Zombies
  13. Pet Shop Boys
  14. 4 Tops
  15. Shed7
  16. Police
  17. Black Grape
  18. Guns N`Roses
  19. Smashing Pumpkins
  20. Garbage
  21. Sound Garden
  22. Atomic Kitten
  23. Radiohead
  24. Alice in Chains
  25. Thompson Twins
  26. Buck’s Fizz
  27. Red Hot Chilli Peppers
  28. Pearl Jam
  29. Cranberries
  30. Salt Stripes
  31. Beatles
  32. Cream