Головоломка тижня: 30 музичних гуртів на одному малюнку

На перший погляд, головоломка може здатися легкою. Скільки назв груп ви бачите на цій ілюстрації? Є щонайменше 30 варіантів і, можливо, вдасться знайти такі, про які автор навіть не думав, коли малював.

Джерело: Twitter Jack Bruce

Нову головоломку опублікував офіційний акаунт композитора-мультиінструменталіста Джека Брюса в Twitter. Малюнок на якому зашифровано 30 відомих музичних груп став вірусним у соціальних мережах.

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Автор ілюстрації невідомий, хоча зашифровування назв музичних гуртів та пісень в малюнках – досить поширений жанр.

На цій картинці заховано 30 гуртів! Ми помітили одного з наших фаворитів!

Якщо хтось знає художника, будь ласка, дайте нам знати, щоб ми могли позначити.

Якщо не зможете вгадати всі – нижче наведені відповіді.

Ось які музичні гурти вдалося знайти користувачам соцмереж.