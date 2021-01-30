Головоломка недели: 30 музыкальных групп на одном рисунке
На первый взгляд, головоломка может показаться легкой. Сколько названий групп вы видите на этой иллюстрации? Есть по меньшей мере 30 вариантов и, возможно, удастся найти такие, о которых автор даже не думал, когда рисовал.
Источник: Twitter Jack Bruce
Новую головоломку опубликовал официальный аккаунт композитора-мультиинструменталиста Джека Брюса в Twitter. Рисунок на котором зашифровано 30 известных музыкальных групп стал вирусным в социальных сетях.
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Автор иллюстрации неизвестен, хотя зашифровки названий музыкальных групп и песен в рисунках – довольно распространенный жанр.
На этой картинке спрятано 30 групп! Мы заметили одного из наших фаворитов!
Если кто-то знает художника, пожалуйста, дайте нам знать, чтобы мы могли пометить.
Если не сможете угадать все – ниже приведены ответы.
Вот какие музыкальные группы удалось найти пользователям соцсетей.
- Eagless
- Bewitched
- Arctic Monkeys
- Igloo
- Texas
- Air
- T. Rex
- Dune
- Oasis
- Rolling Stones
- One Direction
- Zombies
- Pet Shop Boys
- 4 Tops
- Shed7
- Police
- Black Grape
- Guns N`Roses
- Smashing Pumpkins
- Garbage
- Sound Garden
- Atomic Kitten
- Radiohead
- Alice in Chains
- Thompson Twins
- Buck’s Fizz
- Red Hot Chilli Peppers
- Pearl Jam
- Cranberries
- Salt Stripes
- Beatles
- Cream
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