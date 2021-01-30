На первый взгляд, головоломка может показаться легкой. Сколько названий групп вы видите на этой иллюстрации? Есть по меньшей мере 30 вариантов и, возможно, удастся найти такие, о которых автор даже не думал, когда рисовал.

Источник: Twitter Jack Bruce

Новую головоломку опубликовал официальный аккаунт композитора-мультиинструменталиста Джека Брюса в Twitter. Рисунок на котором зашифровано 30 известных музыкальных групп стал вирусным в социальных сетях.

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Автор иллюстрации неизвестен, хотя зашифровки названий музыкальных групп и песен в рисунках – довольно распространенный жанр.

На этой картинке спрятано 30 групп! Мы заметили одного из наших фаворитов!

Если кто-то знает художника, пожалуйста, дайте нам знать, чтобы мы могли пометить.

There are 30 bands hidden in this picture! We spotted one of our favourites!



If anyone knows the artist, pls let us know so we can credit ️ pic.twitter.com/lKGGBYeuQP — Jack Bruce (@jackbrucemusic) November 26, 2020

Если не сможете угадать все – ниже приведены ответы.

Вот какие музыкальные группы удалось найти пользователям соцсетей.