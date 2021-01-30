Головоломка тижня: 30 музичних гуртів на одному малюнку
На перший погляд, головоломка може здатися легкою. Скільки назв груп ви бачите на цій ілюстрації? Є щонайменше 30 варіантів і, можливо, вдасться знайти такі, про які автор навіть не думав, коли малював.
Джерело: Twitter Jack Bruce
Нову головоломку опублікував офіційний акаунт композитора-мультиінструменталіста Джека Брюса в Twitter. Малюнок на якому зашифровано 30 відомих музичних груп став вірусним у соціальних мережах.
Читайте також Головоломка тижня: ілюзія, яка управляє зором за допомогою простих стрілочок – що на ній не так
Автор ілюстрації невідомий, хоча зашифровування назв музичних гуртів та пісень в малюнках – досить поширений жанр.
На цій картинці заховано 30 гуртів! Ми помітили одного з наших фаворитів!
Якщо хтось знає художника, будь ласка, дайте нам знати, щоб ми могли позначити.
Якщо не зможете вгадати всі – нижче наведені відповіді.
Ось які музичні гурти вдалося знайти користувачам соцмереж.
- Eagless
- Bewitched
- Arctic Monkeys
- Igloo
- Texas
- Air
- T. Rex
- Dune
- Oasis
- Rolling Stones
- One Direction
- Zombies
- Pet Shop Boys
- 4 Tops
- Shed7
- Police
- Black Grape
- Guns N`Roses
- Smashing Pumpkins
- Garbage
- Sound Garden
- Atomic Kitten
- Radiohead
- Alice in Chains
- Thompson Twins
- Buck’s Fizz
- Red Hot Chilli Peppers
- Pearl Jam
- Cranberries
- Salt Stripes
- Beatles
- Cream
Поділитися новиною