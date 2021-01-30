На перший погляд, головоломка може здатися легкою. Скільки назв груп ви бачите на цій ілюстрації? Є щонайменше 30 варіантів і, можливо, вдасться знайти такі, про які автор навіть не думав, коли малював.

Джерело: Twitter Jack Bruce

Нову головоломку опублікував офіційний акаунт композитора-мультиінструменталіста Джека Брюса в Twitter. Малюнок на якому зашифровано 30 відомих музичних груп став вірусним у соціальних мережах.

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Автор ілюстрації невідомий, хоча зашифровування назв музичних гуртів та пісень в малюнках – досить поширений жанр.

На цій картинці заховано 30 гуртів! Ми помітили одного з наших фаворитів!

Якщо хтось знає художника, будь ласка, дайте нам знати, щоб ми могли позначити.

There are 30 bands hidden in this picture! We spotted one of our favourites!



If anyone knows the artist, pls let us know so we can credit ️ pic.twitter.com/lKGGBYeuQP — Jack Bruce (@jackbrucemusic) November 26, 2020

Якщо не зможете вгадати всі – нижче наведені відповіді.

Ось які музичні гурти вдалося знайти користувачам соцмереж.