У Тернополі продовжують звільняти двори від незаконних конструкцій. Цього разу головним героєм місцевої хроніки став металевий гараж, пише "Тернопільська липа". Споруда роками насолоджувалася краєвидами мікрорайону і не підозрювала, що колись їй доведеться змінити місце проживання.

Дивіться також Шахрай зробив пластичну операцію за 16 тисяч доларів і все одно попався: видала фатальна помилка

Чому евакуювали гараж у Тернополі?

Гараж стояв на вулиці 15 Квітня, поблизу 45-го будинку. Весь цей час він знаходився тут без жодних дозвільних документів. І ось наприкінці березня терпіння муніципальної інспекції урвалося. На місце прибули фахівці "Техно-Буд-Центру" та поліції, які під наглядом комісії влаштували гаражу примусовий переїзд.

Тепер колишній мешканець двору перебуває на штрафмайданчику комунального підприємства "Масив". Якщо власник раптом засумує за своїм майном і захоче повернути його в родину, йому доведеться спочатку розщедритися. Повернення можливе лише після того, як громаді компенсують усі витрати на роботу техніки, транспортування та перебування гаража на штрафмайданчику. У мерії нагадують, що такі радикальні заходи – це не примха, а необхідність, щоб забезпечити нормальний доступ до комунікацій та хоч трохи розчистити прибудинкові території від хаотичного заліза.



У Тернополі евакуювали гараж / Тернопільська липа

Що робити, якщо ви не знайшли свою автівку на місці?

Зазвичай поліція евакуйовує автівки, а не гаражі, тому ця інформація буде для вас корисною. Як розповідає Патрульна поліція України, якщо водій не виявив машини на місці, то треба зателефонувати на 102 або на гарячу лінію патрульної поліції за номером (044) 287-82-82, щоб перевірити, чи не евакуйовано його автомобіль на штрафмайданчик.

Черговий надасть усю інформацію і розповість, куди звертатися далі для складання адміністративних матеріалів. Після чого водій зможе забрати автомобіль зі штрафмайданчика. Патрульна поліція має евакуювати на штрафмайданчик автомобіль, який здійснює зупинку чи стоянку з порушенням ПДР та суттєво перешкоджає дорожньому руху.

Які ще кумедні новини прочитати?