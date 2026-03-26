Кореєць зумів ошукати 158 людей на понад 12 мільйонів доларів, пише NFT World. Поліція оголосила чоловіка в розшук, і тоді втікач вдався до радикальних методів: він вирішив змінити зовнішність.

Що зробив злодій, щоб уникнути покарання?

Шахрай витратив 16 тисяч доларів на пластичну хірургію, змінивши форму повік, носа та зробивши повну контурну пластику обличчя. Для маскування він також використовував перуки, постійно змінював орендовані квартири та користувався одноразовими телефонами. Щоб залишатися непоміченим, кореєць навіть найняв асистента, який допомагав йому переховуватися, а вкрадені гроші "відмивав" через криптовалюту.

Як поліція спіймала криптошахрая?

Протягом 10 місяців чоловіку вдавалося водити слідство за ніс, але цифрові сліди виявилися сильнішими за нову зовнішність. Поліція вистежила його завдяки записам телефонних розмов, історії пошуку в інтернеті та камерам відеоспостереження. Коли правоохоронці нарешті увірвалися в його чергове сховище, вони застали чоловіка з новим обличчям у невеликій квартирі, де просто на підлозі лежало 75 тисяч доларів готівкою.

Іронія долі в тому, що він витратив тисячі доларів на пластичних хірургів, але зовсім забув, що його телефон відстежити значно простіше, ніж старі риси обличчя.



Корейський шахрай попався через цифровий слід / NFT World

Як захистити свої дані від інтернет-шахраїв?

Щоб не стати жертвою цифрових шахраїв, які можуть скористатися вашими даними, варто потурбуватися про їхній захист. Треба використовувати складні паролі, двофакторну автентифікацію, намагатися не використовувати публічний Wi-Fi, здійснювати фінансові та інші конфіденційні операції тільки з власних ґаджетів.

Також не треба переходити за сумнівними посиланнями, варто регулярно робити резервне копіювання даних та користуватися тільки ліцензійними програмами.

