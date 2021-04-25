Fujifilm представила мініпринтер для Nintendo Switch з чохлом Пікачу
Хочете роздрукувати милу крихітну фотографію улюбленого героя з Animal Crossing чи Super Mario? Новий портативний принтер прийде на допомогу та спростить друк знімків екрану Switch.
Джерело:Fujifilm
Корпорація Fujifilm у колаборації з Nintendo (японська компанія, що спеціалізується на створенні відеоігор та ігрових консолей) випустила варіант принтера для смартфонів Instax Mini Link. Новий мініпринтер може роздруковувати скріншоти з ігор на приставці Nintendo Switch.
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Щоб отримати кадр з улюбленої гри, потрібно лише встановити спеціальний додаток на смартфон, що працює на iOS або Android. За допомогою додатка можна буде також редагувати скріншоти з ігор на мобільній консолі. Для роздруку картинки, потрібно просто відсканувати QR-код скріншота, після чого в програмі можна додати до скріна веселу рамку або обробити його з допомогою одного з фільтрів.
Fujifilm продовжує розширювати світ системи миттєвої фотозйомки instax, яка дозволяє швидко роздруковувати зображення на місці,
– йдеться в пресрелізі.
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