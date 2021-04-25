Хочете роздрукувати милу крихітну фотографію улюбленого героя з Animal Crossing чи Super Mario? Новий портативний принтер прийде на допомогу та спростить друк знімків екрану Switch.

Корпорація Fujifilm у колаборації з Nintendo (японська компанія, що спеціалізується на створенні відеоігор та ігрових консолей) випустила варіант принтера для смартфонів Instax Mini Link. Новий мініпринтер може роздруковувати скріншоти з ігор на приставці Nintendo Switch.

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Щоб отримати кадр з улюбленої гри, потрібно лише встановити спеціальний додаток на смартфон, що працює на iOS або Android. За допомогою додатка можна буде також редагувати скріншоти з ігор на мобільній консолі. Для роздруку картинки, потрібно просто відсканувати QR-код скріншота, після чого в програмі можна додати до скріна веселу рамку або обробити його з допомогою одного з фільтрів.

Fujifilm продовжує розширювати світ системи миттєвої фотозйомки instax, яка дозволяє швидко роздруковувати зображення на місці,

– йдеться в пресрелізі.

Новий безкоштовний додаток для смартфонів instax mini Link для Nintendo Switch буде доступний для завантаження 30 квітня 2021 року. Принтер для смартфонів instax mini Link Ash White надійде у продаж також 30 квітня. Ціна пристрою – 100 доларів (2 800 гривень). Спеціальну версію в силіконовому чохлі у вигляді Пікачу можна буде придбати за 120 доларів (3 365 гривень).