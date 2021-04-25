Fujifilm представила мини-принтер для Nintendo Switch с чехлом Пикачу
Хотите распечатать милую крошечную фотографию любимого героя из Animal Crossing или Super Mario? Новый портативный принтер придет на помощь и упростит печать снимков экрана Switch.
Источник:Fujifilm
Корпорация Fujifilm в коллаборации с Nintendo (японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых консолей) выпустила вариант принтера для смартфонов Instax Mini Link. Новый мини-принтер может распечатывать скриншоты из игр на приставке Nintendo Switch.
Это интересно Lego выпустит большой конструктор робота R2-D2 из "Звездных войн"
Чтобы получить кадр из любимой игры, нужно лишь установить специальное приложение на смартфон, работающий на iOS или Android. С помощью приложения можно будет также редактировать скриншоты из игр на мобильной консоли. Для распечатки картинки, нужно просто отсканировать QR-код скриншота, после чего в программе можно добавить к скрину веселую рамку или обработать его с помощью одного из фильтров.
Fujifilm продолжает расширять мир системы мгновенной фотосъемки instax, которая позволяет быстро распечатывать изображение на месте,
– говорится в пресс-релизе.
Поделиться новостью