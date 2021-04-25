Хотите распечатать милую крошечную фотографию любимого героя из Animal Crossing или Super Mario? Новый портативный принтер придет на помощь и упростит печать снимков экрана Switch.

Корпорация Fujifilm в коллаборации с Nintendo (японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых консолей) выпустила вариант принтера для смартфонов Instax Mini Link. Новый мини-принтер может распечатывать скриншоты из игр на приставке Nintendo Switch.

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Чтобы получить кадр из любимой игры, нужно лишь установить специальное приложение на смартфон, работающий на iOS или Android. С помощью приложения можно будет также редактировать скриншоты из игр на мобильной консоли. Для распечатки картинки, нужно просто отсканировать QR-код скриншота, после чего в программе можно добавить к скрину веселую рамку или обработать его с помощью одного из фильтров.

Fujifilm продолжает расширять мир системы мгновенной фотосъемки instax, которая позволяет быстро распечатывать изображение на месте,

– говорится в пресс-релизе.

Новое бесплатное приложение для смартфонов instax mini Link для Nintendo Switch будет доступно для загрузки 30 апреля 2021 года. Принтер для смартфонов instax mini Link Ash White поступит в продажу также 30 апреля. Цена устройства – 100 долларов (2 800 гривен). Специальную версию в силиконовом чехле в виде Пикачу можно будет купить за 120 долларов (3 365 гривен).