Француз випустив книгу про те, як він пограбував Кім Кардашян на мільйони доларів

67-річний Юніс Аббас був одним із 5-ти людей, які у 2016 році пограбували Кім Кардашян у Парижі. Загальна сума збитків, завданих зірці, склала майже 11 мільйонів доларів. Про найбільше за останні 20 років пограбування у Франції чоловік розповів у власній книзі.

Книгу "Я викрав Кім Кардашян" Юніс Аббас написав, поки очікував суду. У ній він не лише підтвердив свою причетність до пограбування, а й розповів про свій життєвий шлях.

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Що відомо про пограбування Кім Кардашян у 2016 році

Зірку пограбували у номері готелю, де вона проживала під час Паризького тижня моди. За словами автора книги, все тривало 5–7 хвилин і "пройшло гладко". Кардашян не опиралася, коли грабіжники зв'язали її пластиковими кабелями та скотчем і залишили у ванній кімнаті.

Разом із Юнісом Аббасом у пограбуванні брали участь ще четверо чоловіків, віком від 60 до 72 років. Їх прозвали "дідусями-грабіжниками". Всього було заарештовано 12 людей, причетних до цієї крадіжки.

Грабіжникам вдалося заволодіти коштовностями на суму 9 мільйонів євро. Це 10,8 мільйона доларів або 299 мільйонів гривень. Більшість вкраденого так і не вдалося повернути. Поліція знайшла лише інкрустований діамантами хрест, який Аббас впустив, покидаючи місце злочину.

Юніс Аббас – автор книги "Я викрав Кім Кардашян" / Фото Solo en Nuevo Leon

Автор розповів, що пожалкував про скоєне "майже відразу". Це не перший злочин на його рахунку. Раніше він протягом 21-го року відбував покарання у в'язниці, але перед пограбуванням Кардашян був законослухняним громадянином майже 9 років. Погодитися на участь у цій крадіжці його змусило скрутне фінансове становище.

В той час мені були потрібні гроші,

– розповів Юніс Аббас.

Він провів за ґратами 22 місяці, але нещодавно переніс операцію на серці, тому його звільнили за станом здоров'я. Суд над підозрюваними у пограбуванні має відбутися цього року. Аббас сподівається, на розуміння та милість присяжних, адже говорить, що боїться повертатися до в'язниці через погане здоров'я.