67-річний Юніс Аббас був одним із 5-ти людей, які у 2016 році пограбували Кім Кардашян у Парижі. Загальна сума збитків, завданих зірці, склала майже 11 мільйонів доларів. Про найбільше за останні 20 років пограбування у Франції чоловік розповів у власній книзі.

Книгу "Я викрав Кім Кардашян" Юніс Аббас написав, поки очікував суду. У ній він не лише підтвердив свою причетність до пограбування, а й розповів про свій життєвий шлях.

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Що відомо про пограбування Кім Кардашян у 2016 році

Зірку пограбували у номері готелю, де вона проживала під час Паризького тижня моди. За словами автора книги, все тривало 5–7 хвилин і "пройшло гладко". Кардашян не опиралася, коли грабіжники зв'язали її пластиковими кабелями та скотчем і залишили у ванній кімнаті.

Разом із Юнісом Аббасом у пограбуванні брали участь ще четверо чоловіків, віком від 60 до 72 років. Їх прозвали "дідусями-грабіжниками". Всього було заарештовано 12 людей, причетних до цієї крадіжки.

Грабіжникам вдалося заволодіти коштовностями на суму 9 мільйонів євро. Це 10,8 мільйона доларів або 299 мільйонів гривень. Більшість вкраденого так і не вдалося повернути. Поліція знайшла лише інкрустований діамантами хрест, який Аббас впустив, покидаючи місце злочину.

Юніс Аббас – автор книги "Я викрав Кім Кардашян" / Фото Solo en Nuevo Leon

Автор розповів, що пожалкував про скоєне "майже відразу". Це не перший злочин на його рахунку. Раніше він протягом 21-го року відбував покарання у в'язниці, але перед пограбуванням Кардашян був законослухняним громадянином майже 9 років. Погодитися на участь у цій крадіжці його змусило скрутне фінансове становище.

В той час мені були потрібні гроші,

– розповів Юніс Аббас.

Він провів за ґратами 22 місяці, але нещодавно переніс операцію на серці, тому його звільнили за станом здоров'я. Суд над підозрюваними у пограбуванні має відбутися цього року. Аббас сподівається, на розуміння та милість присяжних, адже говорить, що боїться повертатися до в'язниці через погане здоров'я.

Книгу Юніса Аббаса "Я викрав Кім Кардашян" французькою мовою вже можна придбати. Її ціна – 18 євро (598 гривень).