67-летний Юнис Аббас был одним из 5-ти человек, которые в 2016 году ограбили Ким Кардашян в Париже. Общая сумма ущерба, нанесенного звезде, составила почти 11 миллионов долларов. О крупнейшем за последние 20 лет ограблении во Франции мужчина рассказал в своей книге.

Книгу "Я похитил Ким Кардашян" Юнис Аббас написал, пока ожидал суда. В ней он не только подтвердил свою причастность к ограблению, но и рассказал о своем жизненном пути.

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Что известно об ограблении Ким Кардашян в 2016 году

Звезду ограбили в номере отеля, где она проживала во время Парижской недели моды. По словам автора книги, все продолжалось 5–7 минут и "прошло гладко". Кардашян не сопротивлялась, когда грабители связали ее пластиковыми кабелями и скотчем и оставили в ванной комнате.

Вместе с Юнисом Аббасом в ограблении участвовали еще четверо мужчин в возрасте от 60 до 72 лет. Их прозвали "дедушками-грабителями". Всего было арестовано 12 человек, причастных к этой краже.

Грабителям удалось завладеть драгоценностями на сумму 9 миллионов евро. Это 10,8 миллиона долларов или 299 миллионов гривен. Большинство украденного так и не удалось вернуть. Полиция нашла только инкрустированный бриллиантами крест, который Аббас уронил, покидая место преступления.



Юнис Аббас – автор книги "Я похитил Ким Кардашян" / Фото Solo en Nuevo Leon

Автор рассказал, что пожалел о содеянном "почти сразу". Это не первое преступление на его счету. Ранее он в течение 21-го года отбывал наказание в тюрьме, но перед ограблением Кардашян был законопослушным гражданином почти 9 лет. Согласиться на участие в этой краже его заставило тяжелое финансовое положение.

В то время мне были нужны деньги,

– рассказал Юнис Аббас.

Он провел за решеткой 22 месяца, но недавно перенес операцию на сердце, поэтому его освободили по состоянию здоровья. Суд над подозреваемыми в ограблении должен состояться в этом году. Аббас надеется на понимание и милость присяжных, ведь говорит, что боится возвращаться в тюрьму из-за плохого здоровья.

Книгу Юниса Аббаса "Я похитил Ким Кардашян" на французском языке уже можно приобрести. Ее цена – 18 евро (598 гривен).