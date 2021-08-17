Фотограф робить креативні світлини на заході сонця: захоплива добірка
17 серпня 2021 , 17:19Читать новость на русском
Джерело:інстаграм krutikkkkkkk
Ніхто не буде сперечатися, що мальовничий захід сонця – це одне з найпрекрасніших явищ у світі. Щоразу різний він не втомлюється дарувати незабутні емоції та справжню насолоду від споглядання цього природного дива.
Безумовно, захід сонця надихнув на творчі звершення не одну людину. У їх числі й 20-річний фотограф Крутик Тхакур з Індії. Вже близько двох років він робить креативні світлини на заході сонця, щоразу вигадуючи все нові й нові ідеї. Розваги 24 зібрали декілька з найцікавіших його робіт. Приємного перегляду!
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