Випуск фігурки Відьмака за мотивами відеогри The Witcher 3: Wild Hunt анонсувала компанія Prime 1 Studio.

Prime 1 Studio – відома компанія, що займається виробництвом колекційних фігурок високої якості. Нещодавно студія анонсувала чергову новинку, присвячену "Відьмаку", – фігурку Геральта, повідомляють Розваги 24.

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Фігурка Відьмака буде виконана у масштабі 1:3. Іграшковий Геральт зі штучного каміння матиме ріст 88,5 сантиметрів та важитиме 24,4 кілограма.





Геральт одягнений в культову броню із замку Каер Морхен. В руках він тримає срібний меч та три голови гарпій, які наважились кинути виклик Відьмакові. Герой стоїть на п'єдесталі у вигляді вовка з червоними очима, які палають завдяки LED-підсвітці.





Фігурка вийде у двох варіаціях. Стандартна комплектація коштує 1300 доларів (майже 37 тисяч гривень). Делюкс-видання у комплекті містить 3 змінних маски з різними виразами обличчя. Його можна буде купити за 1500 доларів (майже 43 тисячі гривень).

Продажі розпочнуться у січні 2022 року.