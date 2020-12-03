Выпуск фигурки Ведьмака по мотивам видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt анонсировала компания Prime 1 Studio.

Prime 1 Studio – известная компания, которая занимается производством коллекционных фигурок высокого качества. Недавно студия анонсировала очередную новинку, посвященную "Ведьмаку", – фигурку Геральта, сообщают Развлечения 24.

Читайте также: Ведьмаку заплатите чеканной монетой: Генри Кавилл предлагает свои услуги в интернете

Фигурка Ведьмака будет выполнена в масштабе 1:3. Игрушечный Геральт из искусственного камня ростом 88,5 сантиметров будет весить 24,4 килограмма.





Геральт одет в культовую броню с замка Каэр Морхен. В руках он держит серебряный меч и три головы гарпий, которые посмели бросить вызов Ведьмаку. Герой стоит на пьедестале в виде волка с красными глазами, которые горят благодаря LED-подсветке.





Фигурка выйдет в двух вариантах. Стандартная комплектация стоит 1300 долларов (почти 37 тысяч гривен). В комплекте делюкс-издания есть 3 сменных маски с разными выражениями лица. Его можно будет купить за 1500 долларов (почти 43 тысячи гривен).

Продажи начнутся в январе 2022 года.