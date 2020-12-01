Пока поклонники ожидают выхода второго сезона сериала "Ведьмак", исполнитель главной роли Генри Кавилл предлагает помочь и разобраться с чудовищем в реальной жизни.

Монстра, расправиться с которым сможет только Ведьмак, обнаружили в Австралии, рассказывают Развлечения 24.

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Художник под псевдонимом Bosslogic опубликовал на своей странице в Instagram фото огромного паука, который пробрался в его дом. Пост собрал большое количество лайков и комментариев от обычных пользователей и известных людей.

Самый большой ажиотаж вызвал комментарий Генри Кавилла, исполнителя главной роли популярного сериала "Ведьмак". По сюжету он зарабатывает на жизнь, охотясь и убивая разных чудовищ и монстров. Под снимком ужасающего паука Кавилл написал: "Заплати мне монетой", ссылаясь на вирусную песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", которую сочинил бард Лютик о Ведьмаке Геральте.

За несколько дней это комментарий собрал почти 17 тысяч лайков от поклонников Ведьмака.