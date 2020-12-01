Поки шанувальники чекають на вихід другого сезону серіалу "Відьмак", виконавець головної ролі Генрі Кавілл пропонує допомогти і розібратися з чудовиськом у реальному житті.

Монстра, розправитися з яким зможе лише Відьмак, виявили у Австралії, розповідають Розваги 24.

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Художник під псевдонімом Bosslogic опублікував на своїй сторінці в Instagram фото величезного павука, який пробрався до його будинку. Допис зібрав велику кількість вподобань та коментарів від звичайних користувачів і відомих людей.

Найбільший ажіотаж викликав коментар Генрі Кавілла, виконавця головної ролі у популярному серіалі "Відьмак". За сюжетом він заробляє на життя, полюючи та вбиваючи різних чудовиськ та монстрів. Під світлиною страхітливого павука, Кавілл написав: "Заплати мені монетою", посилаючись на вірусну пісню "Відьмаку заплатіть карбованою монетою", яку склав бард-мандрівник про Відьмака Геральта.

За кілька днів цей коментар зібрав майже 17 тисяч лайків від шанувальників Відьмака.