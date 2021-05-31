Некомерційна ініціатива PORTAL – це "міст, що веде людство до усвідомлення єдності". Тож організатори проєкту побудували "віртуальний портал" у Любліні та Вільнюсі.

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Вперше в історії країни та їхні народи мають такий спосіб зв'язку. "Портали" оснащені великим екраном і камерою, а завдяки онлайн-трансляції мешканці Литви та Польщі можуть спілкуватися в режимі реального часу. Вперше в історії країни та їхні народи мають такий спосіб зв'язку.

Людство стикається з багатьма потенційно смертельними проблемами. Соціальна поляризація, зміна клімату або економічні проблеми. Однак, якщо ми уважно подивимося, це викликано не недоліком блискучих вчених, активістів, лідерів, знань або технологій. Причина – трайбалізм, відсутність співпереживання і вузьке сприйняття світу, яке часто обмежується нашими національними кордонами. Ось чому ми вирішили втілити ідею "Порталу" в життя – це міст, який об'єднує, і запрошення піднятися над забобонами і розбіжностями з минулого,

– розповіли автори проєкту.



У Польщі та Литві побудували віртуальний портал між столицями країн / Фото Portal

Автори проєкту відзначили, що мінімалістичний дизайн допомагає "порталам" вписатися у стиль будь-якого міста. А в майбутньому вони планують таким незвичайним способом об'єднати людей по всьому світу.

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