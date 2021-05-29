Всього оберуть 2 пари геймерів. Вони отримають Nintendo Switch, доступ до Nintendo Online та популярних ігор, зокрема Mario Kart 8 Deluxe і Animal Crossing: New Horizons. Крім того, для комфортного проходження 21-годинного грального челенджу їх забезпечать закусками.

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У такий спосіб організатори намагаються з'ясувати, у якому випадку гра буде ефективнішою – коли два друга гратимуть разом пліч-о-пліч чи коли вони робитимуть це окремо і наодинці. Вони шукають досвідчених гравців, що мають міцний зв'язок.

Ми шукаємо пари гравців з віртуальною історією. Нам потрібні ігрові дуети, які знищили незліченні орди зомбі, десять разів відвоювали Землю у космічних прибульців-кровопивців, і які люблять вирішувати новітні ігрові випробування,

– розповіли у Frontier Bundles.