Некоммерческая инициатива PORTAL – это "мост, ведущий человечество к осознанию единства". Поэтому организаторы проекта построили "виртуальный портал" в Люблине и Вильнюсе.

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"Порталы" оснащены большим экраном и камерой, а благодаря онлайн-трансляции жители Литвы и Польши могут общаться в режиме реального времени. Впервые в истории страны и их народы имеют такой способ связи.

Человечество сталкивается со многими потенциально смертельными проблемами. Социальная поляризация, изменение климата или экономические проблемы. Однако, если мы внимательно посмотрим, это вызвано не недостатком блестящих ученых, активистов, лидеров, знаний или технологий. Причина – трайбализм, отсутствие сопереживания и узкое восприятие мира, которое часто ограничивается нашими национальными границами. Вот почему мы решили воплотить идею "портала" в жизнь – это мост, который объединяет, и приглашение подняться над предрассудками и разногласиями из прошлого,

– рассказали авторы проекта.



В Польше и Литве построили виртуальный портал между столицами стран / Фото Portal

Авторы проекта отметили, что минималистичный дизайн помогает "порталам" вписаться в стиль любого города. А в будущем они планируют таким необычным способом объединить людей по всему миру.

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