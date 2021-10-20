48 склянок пива – рівно стільки 23-річний Крістіан Ретгерінг зміг одночасно донести до трибун, де перебували його друзі під час матчу. При цьому йому вдалося не пролити ні краплі.

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Фото вболівальника, який відповідально несе цінний вантаж, викликало бурю емоцій в соцмережах. І хоча хлопця жартома охрестили героєм, він пояснює свої дії банально просто: йому просто не хотілося часто ходити туди-сюди. Крім того, Крістіан говорить, що це зовсім не рекорд, оскільки одного разу його друг зміг принести не пролив ні краплі 50 склянок.

Я завжди ходжу на гру з компанією друзів, і кожен раз один з нас повинен принести пиво,

– розповів хлопець.



Фанат ФК "Твенте" за раз доніс 48 келихів пива / Фото твітер STAND YOUR GROUND

Матч між "Твенте" і "Віллем II", що відбувся 17 жовтня, закінчився нічиєю – 1:1.

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