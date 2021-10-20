У Platin Casino пропонують ідеальні умови для фанатів мультсеріалу або ж людей, які бажають із ним познайомитися. Обраному кандидату потрібно буде переглянути усі епізоди "Сімпсонів", і представити власний прогноз того, які події мають шанс відбутися у справжньому майбутньому.

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Подивитися та проаналізувати усі 710 серій 33-х сезонів легендарного серіалу та однойменний повнометражний мультфільм потрібно буде за 8 тижнів. Під час перегляду аналітик робитиме нотатки, що стосуються важливих сюжетних ліній, аби пізніше представити свої прогнози команді Platin Casino.

За виконання такої цікавої та веселої роботи заплатять 7000 доларів (майже 184 000 гривень). Крім того, аналітика щотижня забезпечуватимуть коробкою пончиків – улюблених ласощів Гомера Сімпсона, та покриють його витрати на інтернет і перегляд серіалу на стрімінгу.

Вимоги до кандидатів виконати нескладно. У відборі можуть брати участь повнолітні мешканці будь-якої країни світи. Головні умови – вільне володіння англійською мовою, аналітичне мислення та вміння доступно донести свою думку у письмовій формі.

Любов до "Сімпсонів" бажана, але не обов'язкова,

– вказано в описі вакансії.

Аби подати заявку, потрібно заповнити коротку форму на сайті – вказати деякі дані про себе та розповісти, чому саме ви можете стати найкращим аналітиком "Сімпсонів".

У 1-му епізоді 9-го сезону "Сімпсонів" були натяки на теракт у Нью-Йорку, що відбувся 11 вересня 2001 року. Там показали рекламу 9-доларових квитків на автобус до Нью-Йорку на фоні веж-близнюків, що можна було прочитати як "Нью-Йорк 9/11". На іншому кадрі можна побачити і вибух. Серія вийшла за 4 роки до цієї трагічної події.

У 17-й серії 11-го сезону серіалу Дональда Трампа назвали колишнім президентом США – за 17 років до того, як він і справді заступив на цю посаду.

У 10-му епізоді 22-го сезону передбачили економічну кризу у Греції 2015 року. У серіальному випуску новин повідомили, що Європа виставила Грецію на eBay.

Перша серія 29-го сезону, в якій Сімпсони дивляться, як дракон спалює їхнє місто, дуже нагадує фінал серіалу "Гра престолів".

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