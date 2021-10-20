48 стаканов пива – ровно столько 23-летний Кристиан Ретгеринг смог одновременно донести до трибун, где находились его друзья во время матча. При этом ему удалось не пролить ни капли.

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Фото болельщика, который ответственно несет ценный груз, вызвало бурю эмоций в соцсетях. И хотя парня в шутку окрестили героем, он объясняет свои действия банально просто: ему просто не хотелось часто ходить туда-сюда. Кроме того, Кристиан говорит, что это вовсе не рекорд, поскольку однажды его друг смог принести не пролив ни капли 50 стаканов.

Я всегда хожу на игру с компанией друзей, и каждый раз один из нас должен принести пиво,

– рассказал парень.



Фанат ФК "Твенте" за раз донес 48 бокалов пива / Фото твитер STAND YOUR GROUND

Матч между "Твенте" и "Виллем II", состоявшийся 17 октября, закончился ничьей – 1:1.

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