Не такий вже й суворий: охоронець Букінгемського палацу епічно впав під час караулу

29 серпня 2024, 12:12
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Автор: Альона Захарова

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Охоронні Букінгемського палацу, як відомо, зберігають сувору поведінку попри те, скільки туристів намагаються вивести їх з трансу. Однак цього разу втрутилася сама доля.

Річ у тім, що один з охоронців Букінгемського палацу під час несення варти випадково послизнувся і впав.

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Все б нічого, але незручний момент зафільмував турист з Ліверпуля, на ім'я Ентоні Сміт.

Я просто знімав навмання, і він просто впав. Мені довелося переглянути відео, щоб повірити в це,
– пояснив Сміт.

У кліпі видно, як охоронець у високій шапці та червоному кітелі йде, не зупиняючись, поки одна нога не втрачає зчеплення з землею і чоловік не приземляється на сідниці. На задньому плані чути, як очевидці сміються з падіння. На щастя, охоронець не постраждав.

Тим часом королівський гвардієць швидко зібрався з думками, поправив капелюх і форму, переставив гвинтівку і повернувся на позицію.

Охоронець Букінгемського палацу впав під час караулу: дивіться відео

Багатьох людей цей випадок з охоронцем палацу розсмішив, оскільки їх, як відомо, звикли бачити непорушними та стійкими. Однак цей випадок доводить, що всі ми люди і кожен з нас може впасти. Головне – швидко піднятися і йти далі. 

Що відомо про охоронців Букінгемського палацу

За даними британської армії, охоронці Букінгемського палацу – це висококваліфіковані солдати, які охороняють зовнішню частину палацу королівської родини. Їхня робота вимагає від них дотримання декількох правил, зокрема:

  • охоронців не можна торкатися, якщо хтось це робить, вони мають право кричати на них,
  • охоронці не можуть усміхатися або вільно пересуватися під час несення служби,
  • після того, як вони не рухаються принаймні 10 хвилин, вони можуть пройтися вулицею, щоб розім'яти ноги і не знепритомніти.

Попри суворі правила, члени Королівської гвардії отримують початкову зарплату близько 33 000 доларів, а пільги містять субсидоване харчування, безкоштовну медичну та стоматологічну допомогу, а також недороге житло.