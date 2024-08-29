Дело в том, что один из охранников Букингемского дворца во время несения караула случайно поскользнулся и упал.

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Все бы ничего, но неудобный момент снял турист из Ливерпуля, по имени Энтони Смит.

Я просто снимал наугад, и он просто упал. Мне пришлось пересмотреть видео, чтобы поверить в это,

– объяснил Смит.

В клипе видно, как охранник в высокой шапке и красном кителе идет, не останавливаясь, пока одна нога не теряет сцепление с землей и мужчина не приземляется на ягодицы. На заднем плане слышно, как очевидцы смеются над падением. К счастью, охранник не пострадал.

Тем временем королевский гвардеец быстро собрался с мыслями, поправил шляпу и форму, переставил винтовку и вернулся на позицию.

Охранник Букингемского дворца упал во время караула: смотрите видео

Многих людей этот случай с охранником дворца рассмешил, поскольку их, как известно, привыкли видеть незыблемыми и стойкими. Однако этот случай доказывает, что все мы люди и каждый из нас может упасть. Главное – быстро подняться и идти дальше.

Что известно об охранниках Букингемского дворца

По данным британской армии, охранники Букингемского дворца – это высококвалифицированные солдаты, которые охраняют внешнюю часть дворца королевской семьи. Их работа требует от них соблюдения нескольких правил, в частности:

охранников нельзя касаться, если кто-то это делает, они имеют право кричать на них,

охранники не могут улыбаться или свободно передвигаться во время несения службы,

после того, как они не двигаются по крайней мере 10 минут, они могут пройтись по улице, чтобы размять ноги и не потерять сознание.

Несмотря на строгие правила, члены Королевской гвардии получают начальную зарплату около 33 000 долларов, а льготы включают субсидированное питание, бесплатную медицинскую и стоматологическую помощь, а также недорогое жилье.