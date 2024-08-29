Дело в том, что один из охранников Букингемского дворца во время несения караула случайно поскользнулся и упал.
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Все бы ничего, но неудобный момент снял турист из Ливерпуля, по имени Энтони Смит.
Я просто снимал наугад, и он просто упал. Мне пришлось пересмотреть видео, чтобы поверить в это,
– объяснил Смит.
В клипе видно, как охранник в высокой шапке и красном кителе идет, не останавливаясь, пока одна нога не теряет сцепление с землей и мужчина не приземляется на ягодицы. На заднем плане слышно, как очевидцы смеются над падением. К счастью, охранник не пострадал.
Тем временем королевский гвардеец быстро собрался с мыслями, поправил шляпу и форму, переставил винтовку и вернулся на позицию.
Охранник Букингемского дворца упал во время караула: смотрите видео
Многих людей этот случай с охранником дворца рассмешил, поскольку их, как известно, привыкли видеть незыблемыми и стойкими. Однако этот случай доказывает, что все мы люди и каждый из нас может упасть. Главное – быстро подняться и идти дальше.
Что известно об охранниках Букингемского дворца
По данным британской армии, охранники Букингемского дворца – это высококвалифицированные солдаты, которые охраняют внешнюю часть дворца королевской семьи. Их работа требует от них соблюдения нескольких правил, в частности:
- охранников нельзя касаться, если кто-то это делает, они имеют право кричать на них,
- охранники не могут улыбаться или свободно передвигаться во время несения службы,
- после того, как они не двигаются по крайней мере 10 минут, они могут пройтись по улице, чтобы размять ноги и не потерять сознание.
Несмотря на строгие правила, члены Королевской гвардии получают начальную зарплату около 33 000 долларов, а льготы включают субсидированное питание, бесплатную медицинскую и стоматологическую помощь, а также недорогое жилье.