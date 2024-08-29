Річ у тім, що один з охоронців Букінгемського палацу під час несення варти випадково послизнувся і впав.
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Все б нічого, але незручний момент зафільмував турист з Ліверпуля, на ім'я Ентоні Сміт.
Я просто знімав навмання, і він просто впав. Мені довелося переглянути відео, щоб повірити в це,
– пояснив Сміт.
У кліпі видно, як охоронець у високій шапці та червоному кітелі йде, не зупиняючись, поки одна нога не втрачає зчеплення з землею і чоловік не приземляється на сідниці. На задньому плані чути, як очевидці сміються з падіння. На щастя, охоронець не постраждав.
Тим часом королівський гвардієць швидко зібрався з думками, поправив капелюх і форму, переставив гвинтівку і повернувся на позицію.
Охоронець Букінгемського палацу впав під час караулу: дивіться відео
Багатьох людей цей випадок з охоронцем палацу розсмішив, оскільки їх, як відомо, звикли бачити непорушними та стійкими. Однак цей випадок доводить, що всі ми люди і кожен з нас може впасти. Головне – швидко піднятися і йти далі.
Що відомо про охоронців Букінгемського палацу
За даними британської армії, охоронці Букінгемського палацу – це висококваліфіковані солдати, які охороняють зовнішню частину палацу королівської родини. Їхня робота вимагає від них дотримання декількох правил, зокрема:
- охоронців не можна торкатися, якщо хтось це робить, вони мають право кричати на них,
- охоронці не можуть усміхатися або вільно пересуватися під час несення служби,
- після того, як вони не рухаються принаймні 10 хвилин, вони можуть пройтися вулицею, щоб розім'яти ноги і не знепритомніти.
Попри суворі правила, члени Королівської гвардії отримують початкову зарплату близько 33 000 доларів, а пільги містять субсидоване харчування, безкоштовну медичну та стоматологічну допомогу, а також недороге житло.