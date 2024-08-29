Річ у тім, що один з охоронців Букінгемського палацу під час несення варти випадково послизнувся і впав.

Дивіться також У Польщі дітям випадково роздали солодощі для дорослих: що з ними не так

Все б нічого, але незручний момент зафільмував турист з Ліверпуля, на ім'я Ентоні Сміт.

Я просто знімав навмання, і він просто впав. Мені довелося переглянути відео, щоб повірити в це,

– пояснив Сміт.

У кліпі видно, як охоронець у високій шапці та червоному кітелі йде, не зупиняючись, поки одна нога не втрачає зчеплення з землею і чоловік не приземляється на сідниці. На задньому плані чути, як очевидці сміються з падіння. На щастя, охоронець не постраждав.

Тим часом королівський гвардієць швидко зібрався з думками, поправив капелюх і форму, переставив гвинтівку і повернувся на позицію.

Охоронець Букінгемського палацу впав під час караулу: дивіться відео

Багатьох людей цей випадок з охоронцем палацу розсмішив, оскільки їх, як відомо, звикли бачити непорушними та стійкими. Однак цей випадок доводить, що всі ми люди і кожен з нас може впасти. Головне – швидко піднятися і йти далі.

Що відомо про охоронців Букінгемського палацу

За даними британської армії, охоронці Букінгемського палацу – це висококваліфіковані солдати, які охороняють зовнішню частину палацу королівської родини. Їхня робота вимагає від них дотримання декількох правил, зокрема:

охоронців не можна торкатися, якщо хтось це робить, вони мають право кричати на них,

охоронці не можуть усміхатися або вільно пересуватися під час несення служби,

після того, як вони не рухаються принаймні 10 хвилин, вони можуть пройтися вулицею, щоб розім'яти ноги і не знепритомніти.

Попри суворі правила, члени Королівської гвардії отримують початкову зарплату близько 33 000 доларів, а пільги містять субсидоване харчування, безкоштовну медичну та стоматологічну допомогу, а також недороге житло.