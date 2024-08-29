Інцидент стався у Кракові.

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Дітям, віком 7 – 13 років, під час відпочинку у літніх таборах роздали цукерки із вульгарними написами на кшталт: "Хіба ти не можеш знайти хорошу роботу? Можливо, це тому, що ти х**й".

Жахливу помилку виявили лише наступного ранку. Одна з дівчаток підійшла до вихователів з папером і попросила пояснити, що було надруковано всередині.

Коли ми прочитали текст на внутрішній стороні обгортки, ми були приголомшені. Ми одразу ж сказали дітям, щоб вони не читали, що там написано, і повернули нам весь папір. На щастя, вони це зробили, і ми постаралися швидко їх зібрати,

– розповіла педагогиня.

Виявилось, що ці цукерки призначались лише для дорослих. Чому їх передали дітям – наразі невідомо.